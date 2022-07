Witte bultrug aangespoeld in Australië: gaat het om de wereldberoemde Migaloo?

Migaloo is een albino bultrug die voor het eerst gespot werd in 1991 in het Australische Byron Bay. Zijn naam betekent in verschillende Australische inheemse talen ‘witte vriend’. Omwille van zijn unieke uiterlijk en reputatie werden er voor Migaloo speciale wetten in het leven geroepen om hem te beschermen. Zo mogen watervoertuigen zich niet in een straal van 500 meter rondom het dier begeven en moeten vliegtuigen minstens 2000 feet (ongeveer 609 meter) boven het dier blijven vliegen.

Onderzoekers besloten het 15 meter-lange en 40 ton-zware zoogdier op te volgen met een tracking systeem, maar verloren de connectie twee jaar geleden. Sindsdien ontbreekt elk spoor van Migaloo.

Ontdekt door buurtbewoner

Buurtbewoner Peter Coles was aan het vissen toen hij langs het levenloze lichaam van de witte bultrug kajakte. ,,Het was mooi, ook al was het dood”, vertelde hij aan Sky News. ,,Het was behoorlijk spectaculair. Het zag er puur wit en marmer uit, net als een een sculptuur. Het zag er bijna niet echt uit”, ging hij verder.

,,Ik liep langs het dier en het was tien meter lang. Ik heb het niet aangeraakt en het stonk een beetje, maar er waren geen tekenen van ontbinding.”

Onderzoek op basis van DNA en foto’s

Er is een kans dat de dode bultrug die gevonden werd in Mallacoota Migaloo is. Zo past de vindplek van het dier perfect in het migratiepatroon dat Migaloo gebruikelijk aflegt. Toch is niet iedereen zeker. Zo vertelt een van de onderzoekers aan Sky News dat ze ervan uitgingen dat Migaloo groter was dan het aangespoelde exemplaar.

DNA-onderzoek en analyse van ouder beeldmateriaal van Migaloo moeten nu uitsluitsel bieden. Als het wel degelijk om Migaloo gaat, zou het dier rond de 36 jaar oud zijn geworden. De gemiddelde leeftijd van bultruggen is tussen de 45 en 50 jaar oud. Migaloo is voorlopig de enige bekende volledig witte bultrug in de wereld.

