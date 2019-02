Witte Huis: Trump gaat noodtoestand uitroepen om omstreden grensmuur te bouwen

Het is overigens niet uitzonderlijk dat de noodtoestand in de VS wordt uitgeroepen. Op dit moment lopen er in het land 31 states of emergency, zo heeft CNN uitgezocht. Deze uitzonderlijke maatregelen gelden voornamelijk voor internationale onderwerpen zoals de strijd tegen terrorisme (in 2001 uitgeroepen na de aanslagen op onder meer de Twin Towers in New York) of het blokkeren van eigendommen van bepaalde personen uit landen als Syrië, Irak en Zimbabwe.