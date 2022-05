Witte Huis wil geld vrijmaken voor noodanticonceptie

Verwachting dat helft van staten in VS abortus verbiedt of inperkt als hooggerechtshof doorzet

Opperrechter VS: ‘Gelekt document over afschaffen abortus is authentiek, maar nog geen uitspraak’

In een conceptbesluit dat begin deze week gelekt werd, zou het arrest waardoor vrouwen in alle Amerikaanse staten abortus kunnen laten plegen vernietigd worden. Bij een definitief ‘nee’ van het hof is het opnieuw aan de staten zelf om te bepalen of abortus toegestaan is, net als voor 1973. In zeker twintig staten zal het recht naar verwachting dan sterk worden ingeperkt of volledig worden geschrapt.