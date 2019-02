Woede in België om wegblokkade politie: ‘We zijn gebruikt als menselijk schild’

De politie in het Belgische Brasschaat wilde dinsdagavond een voertuig controleren, maar de bestuurder van de Audi met Franse nummerplaat sloeg op de vlucht. Dat leidde tot een achtervolging waarbij snelheden tot ruim 260 kilometer per uur werden bereikt. Omdat het niet lukte de bestuurder in te rekenen, besloot de politie zo'n veertig kilometer verderop de snelweg te blokkeren. Dat liep echter volledig fout. De Audi reed met hoge snelheid in op verschillende voertuigen die stil stonden voor de wegblokkade. Drie personenwagens, een bestelwagen en een vrachtwagen werden aangereden. De bestuurder van de vluchtende auto werd ingerekend. De man had een zak met twee kilo cannabis bij.

De prijs voor het inrekenen van de dader was echter groot: de bestuurder van één van de betrokken auto’s raakte zwaargewond en meerdere voertuigen ware total-loss. Zo ook de auto van de zaakvoerder van de firma Trappen Platjouw. Na het ongeval besefte de bestuurder pas waaraan hij ontsnapt was. ,,Ik kwam rond half 12 terug van Antwerpen. Vanaf de Kennedytunnel zag ik aan elke afrit en op elke brug over de snelweg politie staan. Iets voorbij het op- en afrittencomplex van Sint-Niklaas-West was de hele snelweg afgezet. Daar kwam ik, samen met een aantal andere wagens, gelijktijdig aan. De politie gebood ons te stoppen. Ik kwam er als derde auto aan, op het middelste rijvak. We hebben daar een paar minuten stilgestaan. En toen is de dader op ons ingereden.’’

Uitweg

,,Het ging heel snel allemaal. Het meest opmerkelijke is dat we geen uitweg kregen. We zijn gebruikt als vangnet, als menselijke blokkade, zo lijkt het. Waarom heeft de politie ons geen uitweg geboden aan de afrit Sint-Niklaas? Ik kan dat écht niet begrijpen. Als je een wegblokkade opwerpt, is het toch niet de bedoeling dat gewone burgers daar óók voor moeten stoppen, zeker niet als er een auto met die snelheid op ons afkomt? Ik begrijp nog altijd niet dat er geen doden zijn gevallen.’’

,,Ik wacht nog even af wat er zal gebeuren. Ik ben eerst en vooral blij dat ik het kan navertellen. Ik houd er wel fysieke last aan over. Maar ook mijn auto is compleet vernield. Ik verwacht dat ik daarvoor vergoed word, al is de vraag of dat zal gebeuren door een dader uit het buitenland. Of zou ik dat moeten terugvorderen van de politie? Voorlopig wacht ik nog af. Ik overleg met mijn advocaat.’’

‘Grondig onderzoek’

Het parket van Oost-Vlaanderen wacht op dit moment nog op de conclusies van de verkeersdeskundigen. ,,Het onderzoek is volop bezig en dat gebeurt héél grondig”, stelt An Schoonjans van de politie van Oost-Vlaanderen. ,,Van de achtervolging, de omstandigheden van het ongeval, het aantreffen van drugs in de wagen tot de tussenkomst van de politie en de wegblokkade: alle aspecten worden onderzocht. De verkeersdeskundige is nog bezig met zijn onderzoek. Dat neemt enige tijd in beslag. Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken. Ik begrijp uiteraard de bezorgdheid en de vragen van de betrokkenen. Nogmaals, alles wordt héél grondig onderzocht.’’

