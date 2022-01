Woede in Kazachstan laat zich niet stuiten: ambtswoning president in vlammen

De branden in Almaty, met 1,8 miljoen inwoners de grootste stad van Kazachstan en voormalige hoofdstad, volgen op massale protesten in hoofdstad Nur-Sultan en de steden Shymkent en Taraz. Daar bestormden de demonstranten eveneens overheidsgebouwen. President Kassym-Jomart Tokajev riep in reactie op het geweld de noodtoestand uit in Almaty en Nur-Sultan, evenals in westelijkdelen van het land. De president heeft nu voor de steden Nur-Sultan en Almaty een noodtoestand van twee weken afgeroepen. Er geldt een avondklok en er zijn reisrestricties binnen en rondom de steden van kracht. De rellen worden aangeduid als ‘een ernstige en directe bedreiging van de veiligheid’. Journalisten in Kazachstan meldden eerder dat het internet in het gehele land is geblokkeerd.

Knuppels en schilden

De noodtoestand ten spijt meldt het Russische persbureau Tass dat ook de presidentiële residentie aan de vlammen ten prooi is gevallen. Duizenden betogers aanschouwen de vuurzee. Ondanks de verklaring van burgemeester Sangitayev dat alles in de stad onder controle was, zou het belangrijkste regeringsgebouw van boven tot beneden zijn afgebrand. En daarmee ook de burgemeesterswoning.



Betogers die de overheidsgebouwen aanvielen, droegen naar verluidt knuppels en schilden. In reactie op de hevige protesten trad de regering weliswaar af, maar de president gaf aan dat alle ministers in functie blijven tot er een nieuwe regering is gevormd. Of het aftreden daarom enig effect zal hebben, is de vraag. President Tokayev heeft in een televisieverklaring gezegd ‘zeer streng te zullen optreden tegen wetsovertreders’.



De protesteerders namen vandaag ook de controle over van het vliegveld van Almaty. Alle vluchten zijn voorlopig geannuleerd. Zonder aantallen te noemen, heeft president Tokajev gemeld dat er bij de onlusten doden en gewonden zijn gevallen. Onbevestigde berichten spreken over honderden. Ook zijn er honderden arrestaties verricht. Geruchten dat hij het land zou verlaten, heeft Tokajev vandaag de kop ingedrukt.