Woede in Marioepol om ‘beschietingen‘ ondanks wapenstilstand: ‘Het is gestoord’

In een eerder bericht meldde het bestuur van de havenstad in het zuidoosten van Oekraïne al dat de wapenstilstand langs een deel van de beoogde evacuatieroute nog niet werd gerespecteerd door het Russische leger. ,,De Russen blijven ons bombarderen en met artillerie beschieten. Het is gestoord”, zei Orlov.

Duizenden mensen

Langs een deel van de beoogde evacuatieroute zouden de Russen zich echter nog niet aan de wapenstilstand houden. ,,We zijn in onderhandeling met de Russische zijde om de wapenstilstand langs de volledige evacuatieroute te bevestigen”, aldus het stadsbestuur in een verklaring.

Havenstad

Burgemeester Bojtsjenko uitte vrijdag een noodkreet over de humanitaire situatie in zijn stad. Inwoners zitten zonder stromend water, elektriciteit en verwarming. Ook zouden voedseltekorten dreigen. ,,Onze prioriteit is de totstandkoming van een wapenstilstand, zodat we de vitale infrastructuur kunnen herstellen en een route kunnen creëren om voedsel en medicijnen in de stad te krijgen”, liet hij weten. ,,Dit is geen makkelijke beslissing. Maar Marieopol is niet de straten en de huizen, Marieopol is jou en mij. Daarom is er geen andere keuze dan bewoners toe te staan te vertrekken.”