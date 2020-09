Woede in New Delhi na dood slachtoffer groepsverkrachting

Het slachtoffer, dat afkomstig was uit de gemeenschap van dalits, ofwel kastelozen, werd medio september aangevallen en verkracht in een veld in de buurt van haar huis, zo'n 100 kilometer van New Delhi, meldden de autoriteiten. De politie heeft vier mannen aangehouden. Het slachtoffer werd maandag vanuit een ziekenhuis in de deelstaat Uttar Pradesh naar een ziekenhuis in New Delhi overgebracht, waar ze overleed.