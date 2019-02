Woede over plan om zes labradors te doden tijdens dierproef in Zweden

Nieuw-Zeelander (52) filmt vrouwen aan wie hij huis verhuurt onder de douche

2:57 In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington is een 52-jarige man betrapt op het filmen van vrouwelijke gasten in zijn badkamer. Het voyeurisme kwam aan het licht toen een 29-jarige vrouw die in het huis verbleef een klein cameraatje zag in een gat in de muur terwijl ze aan het douchen was. Toen de vrouw even later ook nog een doorkijkspiegel in de badkamer ontdekte, schakelde ze de politie in.