Woedende Bolsonaro op controversiële video: ‘Ik ga niet wachten tot ze mijn familie naaien’

De videobeelden van de bijeenkomst maken deel uit van bewijsmateriaal in het onderzoek naar machtsmisbruik door Bolsonaro. Het Hooggerechtshof besloot daar vorige maand toe na het vertrek van oud-minister van Justitie Sergio Moro.

Die beschuldigde Bolsonaro ervan politie-informatie te willen hebben, mogelijk uit onderzoeken naar familieleden van de president. Ook zou Bolsonaro de directeur van de federale politie willen ontslaan en een vertrouweling als opvolger willen aanstellen.

Volgens Moro zouden de beelden het bewijs voor zijn beschuldiging geven. Een woedende Bolsonaro zegt op de beelden onder meer: ,,Ik heb al geprobeerd om mensen in onze beveiliging in Rio de Janeiro officieel te vervangen, maar dat lukte niet. Dat is afgelopen! Ik ga niet wachten tot ze mijn hele familie naaien, of vrienden. Ik ga ze vervangen. En als dat niet kan, vervang ik de chef. En als dat niet kan, vervang ik de minister. Punt! We zijn hier niet voor de grap.” Terwijl hij die woorden uitspreekt, kijkt Bolsonaro in de richting van Moro, die ook bij de vergadering aanwezig was.

De woorden van de president, die zijn betoog doorspekt met vloeken en schuttingtaal, zijn voor meerdere uitleg vatbaar. Onder meer dat hij in feite om een vervanging van de politiechef van Rio had gevraagd om zijn familie te beschermen. Maar omdat hij het niet letterlijk heeft over de ‘federale politie’, maar over ‘beveiliging’, is zijn uitspraak ook verwarrend.

Bolsonaro zegt in een reactie op de beelden dat hij doelde op zijn persoonlijke beveiliging en die van zijn familie en niet op politiemensen. Zwak punt in die verdediging is dat die persoonlijke beveiliging geen zaak is van de minister van Justitie maar van het ministerie van Institutionele Veiligheid onder leiding van generaal Augusto Heleno. Bovendien had Bolsonaro kort voor de bewuste ministerraad juist onder die persoonlijke beveiligers zelf enkele wijzigingen doorgevoerd.

Beledigingen

Op de beelden uit Bolsonaro ook beledigingen richting de gouverneurs van São Paulo en Rio de Janeiro, met wie hij ernstige conflicten heeft over de bestrijding van het coronavirus. João Doria, de gouverneur van São Paulo noemt hij ‘stront’, diens collega Wilson Witzel van Rio ‘mest’.