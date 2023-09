Wolvin Emma vestigt zich definitief in noorden van Antwerpen: ‘Vlaanderen is nu officieel een wolventerritorium rijker’

In tegenstelling tot haar Limburgse familie stelt wolvin Emma zich bescheiden op. In Belgisch Limburg ontstaat vaak commotie over de wolven na een aanval op weidedieren, maar de Antwerpse wolvin lijkt schapen en ander vee met rust te laten.

Wolvin Emma werd voor het eerst gemeld in de regio toen ze op 2 maart van dit jaar in het holst van de nacht de Bredabaan overstak in Wuustwezel, vlak over de grens bij Breda. Een alerte weggebruiker stelde het meldpunt van Welkom Wolf op de hoogte. In de maand februari waren er ook al twee meldingen gedaan, weliswaar allebei aan de andere kant van de E19. Op 18 februari werd daar al een video gemaakt van een dier dat mogelijk een wolf kan geweest zijn.

Op 29 maart kwam er uiteindelijk duidelijkheid toen Emma op klaarlichte dag door Gooreind ging rennen. Deze keer kon het dier ook duidelijk vastgelegd worden op dashcambeelden. In minder dan een uur werd ze toen 15 keer gemeld bij Welkom Wolf.

KIJK. Wolvin Emma steekt op klaarlichte dag drukke steenweg over

Geheime Limburgse dochter

In april volgden mondjesmaat nieuwe waarnemingen, foto’s en video’s. ,,En tijdje geleden pakte het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) uit met de toch wel verrassende mededeling dat Emma een dochter is uit het Limburgse roedel, een van de welpen van 2022", aldus Welkom Wolf. Tot dat moment ging iedereen ervan uit dat er in 2022 in Limburg negen welpen waren geweest, maar Emma bleek een tiende, tot dan totaal onbekende welp te zijn.

Een vol jaar was Emma onder de radar gebleven. Terwijl het DNA van haar broers en zussen regelmatig gevonden werd op wolvendrollen en -prooien in het Limburgse territorium, bleef de onbekende dochter perfect buiten beeld. Pas op 13 april van dit jaar werd haar DNA voor het eerst vastgesteld. Ze had toen al haar ouderlijk roedel verlaten en had een nieuwe stek gevonden ten noorden van Antwerpen.

Officieel gevestigd

Ondertussen is Emma minimaal zes maanden in de regio, en dat is voor wetenschappers de noodzakelijke termijn om te kunnen spreken van een vestiging. De kans dat Emma nog verder doortrekt, op zoek naar een ander leefgebied en een partner, wordt met de dag kleiner.

Emma leeft bijna uitslui­tend van wild, vooral reeën en hazen

Nadat wolvin Naya begin 2018 de grenzen van het Limburgse territorium tekende en haar opvolgster Noëlla dat vanaf 2020 nog wat uitbreidde, is het nu ook in Antwerpen een wolvin die de grenzen afbakent. Tot waar haar territorium juist reikt, is nog onbekend, maar er zal zeker ook een stuk Nederland in zitten.

Eerder al had de Vlaamse overheid een ‘risicozone’ voor kleinvee afgebakend ten noorden van Antwerpen, zoals in Belgisch Limburg. Normaal gebeurt dat pas als een wolf zich effectief vestigt, maar in de regio Antwerpen-Noord gebeurde dat al pro-actief omdat de streek al vier keer eerder zwervende wolven op bezoek kreeg (in 2021 en 2022). Bovendien zijn in het gebied alle ingrediënten aanwezig voor de vestiging van wolven: voldoende rustige, natuur én voldoende voedsel in de vorm van reeën en klein wild.

Binnen de risicozone kunnen houders van kleinvee (schapen, geiten, lama’s, alpaca’s, damherten, Shetlanders) subsidie aanvragen voor het wolfwerend maken van bestaande omheiningen.

Geen zin in schaap

Bijzonder aan wolvin Emma is dat ze het helemaal niet zo voorzien heeft op schapen en ander kleinvee, ook al staan die dieren onbeschermd in een wei. Het voorbije half jaar waren er maar een drietal schadegevallen in de regio, telkens bij particulieren. De schaapskuddes in de grote natuurgebieden - die staan ‘s nachts achter schrikdraad - werden helemaal met rust gelaten.

Emma leeft bijna uitsluitend van wild, vooral reeën en hazen. Opvallend: een tweede grote prooisoort, bijvoorbeeld een wild zwijn, ontbreekt, maar dat is voor Emma voorlopig geen reden om te vertrekken.

De grote vraag is nu wat de toekomst zal brengen. In oktober-november start het zwerfseizoen van wolven. Overal in Europa verlaten jongvolwassen wolven dan hun geboorteroedel en gaan op zoek naar een nieuw leefgebied en een partner. Daarbij kunnen ze honderden, zelfs duizenden kilometers afleggen in enkele maanden tijd.

Het is dus niet ondenkbaar dat een mannelijke zwerver in de komende winter Emma weet te vinden, maar het is evengoed mogelijk dat het nog enkele jaren duurt voor het zover is.