Wonder in Indonesië: Azka (6) levend uit puin gehaald na verwoestende aardbeving

Twee dagen na de de verwoestende aardbeving op het Indonesische eiland Java is woensdag een 6-jarige jongen levend uit het puin gehaald. De jongen, Azka genaamd, overleefde in Cianjur veertig uur zonder eten en water. Reddingswerkers spreken van een ‘wonder’.

De stad Cianjur op West-Java werd maandag het zwaarst getroffen door een aardbeving met een kracht van 5.6 op de schaal van Richter. In totaal kwamen zeker 271 mensen om het leven, onder wie veel kinderen, en vielen ruim 2000 gewonden. Reddingswerkers zoeken sindsdien naar slachtoffers en overlevenden.

Op een video is te zien hoe de 6-jarige Azka wordt gevonden onder een verwoest huis in de wijk Cugenang. Het jongetje ademde nog. Een man trekt hem aan zijn beide armen uit een gat in het puin terwijl een andere reddingswerker achter hen aanrent en de hand van de jongen vasthoudt.

,,Toen we beseften dat Azka nog leefde, barstte iedereen in tranen uit, ook ik”, vertelt de 28-jarige Jeksen, een van de plaatselijke vrijwilligers, aan persbureau AFP. ,,Het was heel ontroerend, het voelde als een wonder.’’

Azka lag al die tijd naast zijn overleden oma onder het puin. Ook zijn moeder heeft de aardbeving niet overleefd. Haar lichaam was uren voor de redding al gevonden. Dat het jongetje het heeft overleefd, is te danken aan een muur die voorkwam dat een ingestorte muur op hem viel, melden lokale media. Hij lag op een bed, beschermd door een kussen met slechts een opening van 10 centimeter tussen hem en een betonnen plaat.

Donker en heet

,,Zo’n nauwe ruimte”, zegt Jeksen. ,,Het was donker, heet en er was niet genoeg lucht. We hadden niet verwacht dat hij na 48 uur nog in leven zou zijn. Als we dat hadden geweten, hadden we de avond ervoor harder geprobeerd. In alle jaren dat ik vrijwilliger ben, heb ik nog nooit zoiets gezien. Hoe kun je niet huilen?”

Volledig scherm Reddingswerkers zoeken met man en macht naar overlevenden en slachtoffers. © AFP

De redding versterkt de hoop dat meer overlevenden worden gevonden. Nog veertig mensen worden vermist. De autoriteiten waarschuwen wel dat de tijd dringt. Reddingsoperaties worden bemoeilijkt door hevige regenval en naschokken. Ook zijn er wegen geblokkeerd als gevolg van aardverschuivingen, waardoor sommige dorpen alleen per helikopter te bereiken zijn.

Bidden voor vermisten

Autoriteiten blijven met zware machines, helikopters en duizenden reddingswerkers zoeken naar tientallen mensen die nog steeds begraven liggen onder het puin, onder wie een vermist 7-jarig meisje. ,,Vandaag hebben we voor de zoek- en reddingsoperatie 6000 mensen ingezet’’, zegt Suharyanto, hoofd van de nationale rampenbestrijding. ,,Het regent maar we blijven zoeken. Bid alsjeblieft voor ons zodat de veertig vermiste mensen gevonden kunnen worden.’’

Volledig scherm Getroffen inwoners proberen persoonlijke spullen uit het puin te halen. © AP

De beving deed zich voor op ongeveer 70 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Jakarta, op een diepte van tien kilometer. Het epicentrum lag in de buurt van Cianjur.

De autoriteiten verwachten dat het dodental verder zal oplopen. Er zijn 22.000 huizen beschadigd en meer dan 60.000 mensen verblijven noodgedwongen in opvangcentra. De autoriteiten delen onder meer drinken, eten, tenten en luiers uit. Nog veel mensen wachten op hulp.

President Joko Widodo spreekt van ‘grote uitdagingen’ bij het leveren van hulp, omdat ‘te veel’ plekken zijn getroffen en het gebied bergachtig is.

Zoon geboren

De 35-jarige hoogzwangere Rohmat Kartini ontsnapte ternauwernood aan de aardbeving. Enkele dagen later kreeg ze weeën. Samen met haar man Solihin reed ze urenlang over wegen die vol lagen met puin en modder naar een geïmproviseerd medisch centrum in een tent in een open veld. Het bevallingsproces verliep moeilijker door de naschokken en beperkte aanwezigheid van medische apparatuur en medicatie.

Terwijl anderen worstelden met de verwoestende nasleep van de beving verwelkomden Rohmat en Solihin daar hun vierde kind. ,,Misschien bracht deze aardbeving zijn eigen zegen met zich mee voor mijn vrouw, omdat ze werd behandeld door gespecialiseerde artsen die zeer goed waren. Ik ben blij met de zegeningen’’, zei Solihin terwijl hij zijn pasgeboren zoon vasthield

Volledig scherm De hoogzwangere Rohmat Kartini (35) overleefde de aardbeving en beviel enkele dagen later van een baby © REUTERS

