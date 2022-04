Woorden van Zelenski zorgen voor ongemak, maar 'rol van VN in Oekraïne blijft voorlopig minimaal’

Oklahoma verbiedt abortus bijna volledig in nieuwe wet

Het parlement van de Amerikaanse staat Oklahoma in het midwesten van het land heeft dinsdag een wet aangenomen die het illegaal maakt om abortus te plegen in de staat, behalve in medische noodgevallen. De wet gaat nu voor ondertekening naar de Republikeinse gouverneur Kevin Stitt, die al heeft aangekondigd hem te zullen ondertekenen.

