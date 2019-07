Wordt Boris Johnson vandaag verkozen? Hem wacht als Britse premier een mijnenveld

Boris Johnson wacht zenuwslopende dagen als hij vandaag vrijwel zeker wordt benoemd tot opvolger van de Britse premier Theresa May. Door tegenstand in eigen gelederen kan hij de meerderheid in het parlement al snel kwijtraken.

Het bruine leven van Boris Johnson zal na een speciale bijeenkomst rond lunchtijd nooit meer hetzelfde zijn. Voorzitter Brandon Lewis van de Conservatieve Partij maakt dan met gedragen stem de uitslag van de verkiezingen over de opvolging van premier Theresa May bekend. Niemand twijfelt eraan dat de hoogblonde politicus zijn tegenstrever Jeremy Hunt met klinkende cijfers heeft verslagen.

Johnson vertrekt niet meteen naar ambtswoning Downing Street 10 om als premier zijn spullen over te brengen. Tot morgenmiddag blijft May in functie. Direct na het parlementaire vragenuur dient ze in Buckingham Palace officieel haar ontslag in bij koningin Elizabeth. Johnson meldt zich later op de dag bij de koningin om haar goedkeuring te vragen.

Het ondoorgrondelijke karakter van May riep flinke weerstand op, maar de aversie tegen de domineesdochter valt in het niet bij de weerzin tegen Johnson. Nog voor hij huiskat Larry op de stoep van zijn nieuwe onderkomen begroet, graven tegenstanders zich in.

Boris Johnson gisteren bij zijn kantoor.

De ministers van Financiën en Justitie hebben hem al de oorlog verklaard. De belofte van Johnson om sowieso Groot-Brittannië op 31 oktober uit de Europese Unie te halen, deed hen besluiten op te stappen. Zes andere partijgenoten overwegen om over te stappen naar de Liberal Democrats, voorstanders van de EU. Als twee de daad bij het woord voegen, verliest Johnson de meerderheid in het parlement.

De blinde haat van zijn vijanden zou in theorie gelijk het einde van zijn bewind kunnen inluiden. Donderdag, als het parlement voor het laatst voor het zomerreces bijeenkomt, bestaat de mogelijkheid om een motie van wantrouwen tegen de regering van Johnson in te dienen. Die kans lijkt klein. Liever houden zijn tegenstanders hun kruit droog, totdat hij in de herfst besluit om zonder deal uit de EU te stappen.

Met Johnson, befaamd om zijn verbale misstappen, kan echter niets worden uitgesloten. Zijn gave om uit de losse pols een vermakelijke maar schurende toespraak te houden, maakt hem bij zijn aanhang uiterst populair, maar brengt hem ook regelmatig in de problemen. Als minister-president loopt hij straks op eieren. Het geeft zijn eerste speech in Westminster een enorme lading. Alles moet kloppen.

Boris Johnson aan het boksen in 2014.

Voor hij brexit op zijn bordje krijgt, wacht hem voor het weekend een monsterklus. De situatie in de Straat van Hormuz, waar de Iraanse Revolutionaire Garde een olietanker onder Britse vlag aan de ketting heeft gelegd, brengt hem in het nauw. Zoekt hij een vreedzame oplossing of luistert hij naar de oorlogszuchtige taal van president Trump?

Met Trump, in een vurig conflict met Iran, wil Groot-Brittannië een handelsakkoord sluiten, maar samen met de VS een oorlog beginnen, vergroot de polarisatie in eigen land nog meer.



Boris Johnson in 2017.