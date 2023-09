Yogales wordt aangezien voor rituele massamoord: ‘Liggen allemaal dode mensen op de grond’

In het Britse kustdorpje Chapel Saint Leonard was woensdagavond even paniek. Vijf politieauto's rukten uit nadat twee hondenuitlaters de politie hadden gebeld. De twee hadden mensen op de grond zien liggen in een café en dachten dat er een massamoord werd gepleegd. Het bleek om een yogales te gaan.

De politie viel met man en macht binnen in het café waar een yogales werd gegeven. De 22-jarige yogalerares Millie Laws dacht eerst dat het een grap was. ,,Het is een beetje surrealistisch”, zegt ze tegen de BBC. ,,Ik weet zeker dat hun fantasie op hol sloeg.”

Laws gaf les in het café aan zeven yogastudenten toen ze de twee hondenuitlaters even door het raam zagen kijken tijdens het meditatiegedeelte van de les. Pas achteraf hoorde ze dat de twee de politie hadden gebeld. ,,Ze zeiden dat er een massamoordenaar was, dat ze een gewaad droeg en over mensen heenliep die dood waren en dat het leek op een soort ritueel. Ik denk dat het er van buitenaf zo uit zou kunnen zien, omdat de yogastudenten dan allemaal heel stil, vredig en ontspannen zijn.”

De yogalerares legt uit wat er wel gebeurde tijdens de les: ,,De studenten liggen met dekens over zich heen, hun ogen zijn gesloten. Het is daar heel donker. Ik had kaarsen en kleine waxinelichtjes aangestoken in de hele kamer en ik liep gewoon rond terwijl ik op een trommel speelde. Ik had een luchtig topje aan met grote wijde mouwen.”

Medelijden

De politie bevestigde na de inval dat iedereen veilig was en dat de oproep was gedaan met ‘goede bedoelingen’. Laws kan er achteraf wel om lachen. ,,Ik heb wel medelijden met de mensen die de politie hebben gebeld. Het zal natuurlijk angstaanjagend zijn geweest, dus ik leef met ze mee.”

Op Facebook stelt het yogacafé iedereen gerust. ‘Als iemand gisteravond om 21.30 uur de massa politiesirenes heeft gehoord in Chapel Saint Leonards, wees dan gerust. De politie was op weg naar het café nadat iemand een massamoord in ons gebouw had gemeld omdat ze mensen op de grond hadden zien liggen... Dat bleek eigenlijk een yogales in meditatie te zijn.’

Gekke sekte

Het café organiseert regelmatig yogalessen en schrijft voor de duidelijkheid dat het geen deel uitmaakt van een gekke sekte of gekke club.

,,Dank aan de politie voor hun snelle reactie”, zegt Laws. ,,Ik kan me niet voorstellen wat er onderweg door hun hoofd is gegaan.”

