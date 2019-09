YouTubers Ties en Govert ontlopen celstraf en krijgen boete van 4500 dollar voor betreden Area 51

Nolan (10) eet besmette hamburger en sterft acht jaar later: ‘Einde van jarenlange kwelling’

20:16 Een Frans jongetje (10) dat acht jaar geleden bijna volledig verlamd raakte nadat hij een besmette hamburger van supermarktketen Lidl in Frankrijk had gegeten, is afgelopen weekend overleden. Het stuk vlees was besmet met de E.coli-bacterie, beter bekend als de poepbacterie.