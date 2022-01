Zaporozje organiseert eigen verzet: ‘We zullen Poetin op een warm onthaal vergasten’

Defensiemi­nis­ter VS: Meer doen om burgerdo­den te voorkomen

De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, heeft de top van zijn ministerie in een brief gevraagd om ‘meer inspanningen om burgerdoden te voorkomen’. Het is de meest ingrijpende actie van Austin tot nu toe over de kwestie, die aandacht kreeg door een Amerikaanse luchtaanval in Syrië in 2019 die aan tientallen burgers het leven kostte.

28 januari