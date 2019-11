Zeer berucht café in Antwerpen dicht na aantreffen Nigeriaanse vrouwen, mogelijk prostitutie

Café 't Keteltje heeft in België al langer een bedenkelijke reputatie. Het is niet de eerste keer dat de kroeg de hoofdrol speelt in een politieonderzoek. Nu loopt er onder meer een gerechtelijk onderzoek naar het houden van een bordeel, onder meer ten aanzien van een kwetsbare persoon. Hierop staat maximaal vijftien jaar gevangenisstraf.

Verzegeld

De controle van gisteravond was niet per toeval. ,,Café ’t Keteltje in de Oudemansstraat in Antwerpen is bij politie en justitie al jaren bekend als een verzamelplaats van voornamelijk Nigeriaanse vrouwen die er hun seksuele diensten aanbieden. De uitbater van het café zou dat mogelijk faciliteren”, klinkt het bij het parket.



,,De onderzoeksrechter heeft in het kader van dat lopend gerechtelijk onderzoek besloten om gisteravond verschillende huiszoekingen te doen. Dat gebeurde in het café, op twee adressen in Antwerpen die beschouwd zouden kunnen worden als werkplaatsen en op het adres van de eigenaar in Stabroek. Na afloop van de huiszoekingen heeft de onderzoeksrechter het café gerechtelijk verzegeld.”