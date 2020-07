Zeker 14 mensen gewond bij schietpartij op begrafenis in Chicago

Door het vuurwapengeweld liggen veertien mensen in het ziekenhuis. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. Sommigen werden in ambulances naar het ziekenhuis gebracht, anderen kwamen er op eigen kracht. Op de plek van de schietpartij in de wijk Auburn Gresham in het zuiden van de stad zijn de hulzen van zeker zestig kogels gevonden.

De man die werd begraven was zelf ook door een schietpartij om het leven gekomen, aldus lokale media. Hij stierf een week geleden nadat hij op straat in zijn hoofd en torso was geschoten. De schietpartij op de begrafenis heeft mogelijk met de dood van de begraven man te maken.

Chicago kampt al jaren met buitengewoon veel vuurwapengeweld. In het weekend van 4 juli, wat in de VS een nationale feestdag is, raakten 87 mensen gewond door kogels en 17 mensen kwamen om het leven, onder wie twee kinderen.