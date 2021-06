Zeker 16 doden en 30 gewonden bij beschietingen op Syrische ziekenhuizen

primeur? Nieuw wereldre­cord of nepverhaal? Zuid-Afri­ka in de ban van superzeld­za­me tienling

10:14 Een burgemeester die het bevestigt, een regering die het tegenspreekt en een ziekenhuis dat de kaken stijf op elkaar houdt. Zuid-Afrika is al een week in de ban van de mysterieuze zwangerschap van een 37-jarige vrouw, die tot verbijstering van velen zou zijn bevallen van een tienling. Buiten de familie is er nog niemand die de kinderen daadwerkelijk heeft gezien. Indien het klopt, heeft Gosiame Thamara Sithole (37) een nieuw wereldrecord beet. Maar het Guinness World Book of Records heeft na dagen onderzoek nog altijd geen bevestiging gekregen. Wat is er aan de hand?