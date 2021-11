Zeker 33 migranten komen om in Kanaal voor kust van Calais

Volgens de jongste cijfers gaat het om 33 slachtoffers. De autoriteiten houden rekening met meer doden. Ruim twintig andere opvarenden konden worden gered. Volgens de burgemeester van een naburige plaats zouden er meer dan vijftig mensen aan boord hebben gezeten. De migranten wilden het Kanaal oversteken vanuit Frankrijk. Hun boot kapseisde voor de kust bij Calais rond de klok van 14.00 uur. Een visser had gemeld dat hij drijvende lichamen had gezien, waarop de Franse kustwacht in actie kwam. Omdat het weer kalm is, lijkt het aantrekkelijk de oversteek te wagen. Maar het water is bitterkoud, zeggen vissers die meer migranten zagen dan gebruikelijk.