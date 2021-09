Zeker 41 doden en 80 gewonden bij brand in overbevolkte gevangenis nabij Jakarta

Volgens de lokale politie waren alle dodelijke slachtoffers gevangenen. De circa 80 gewonden zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht; acht van hen hebben ernstige brandwonden. Het vuur brak rond 01.45 uur (lokale tijd) uit.

In de overbevolkte gevangenis was ruimte voor maximaal 600 gevangenen, maar er zaten op het moment van de brand zeker 2.000 mensen vast. In blok C, waar de brand uitbrak, zaten 122 veroordeelden, terwijl dat blok gebouwd was voor maximaal 38 gevangenen. De gevangenisbewakers die op dat moment aan het werk waren zijn allen ongedeerd.

Onderzoek

De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de brand nog. Een eerste onderzoek wees in de richting van kortsluiting in één van de cellen in het blok. Volgens minister van Justitie en Mensenrechten Yasonna Laoly was de elektrische bedrading in de gevangenis nooit vernieuwd of verbeterd sinds de bouw van het pand in 1972.

Toen het vuur door het blok raasde waren de cellen op slot. Door de vlammenzee konden enkele cellen niet geopend worden. Dokter Hilwani van het Tangerang Ziekenhuis zei dat sommige lichamen zo ernstig verbrand waren, dat ze onidentificeerbaar zijn.

Gevangenisopstanden met brand tot gevolg, komen regelmatig voor in Indonesië, waar overbevolking van de gevangenissen een groot probleem is sinds grote aantallen mensen worden gearresteerd in de oorlog tegen illegale drugs. De gevangenis staat in de plaats Tangerang, in de Indonesische provincie Banten, zo’n twintig kilometer buiten Jakarta.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.