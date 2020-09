Zeker 50 doden na instorten goudmijn in Congo

Slovaakse president wil eigen expert naar België sturen om dood arrestant te onderzoe­ken

10 september Het is verontrustend dat de dood van de Slovaak Jozef Chovanec (38) in een Belgische politiecel niet beter onderzocht is, zei de Slovaakse president Zuzana Caputova in een publieke verklaring. Daarom wil ze een Slovaakse expert naar de Belgen sturen: ,,Ik ben er zeker van dat dat de geloofwaardigheid van het onderzoek ten goede zal komen.”