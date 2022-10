Zeker 90 doden na instorten 230 meter lange hangbrug in India, onder slachtoffers ook kinderen

Qatar zet kort voor het WK duizenden gastarbei­ders per direct huis uit: ‘We kunnen nergens heen’

Nog geen maand voor de aftrap van het WK voetbal heeft Qatar in rap tempo duizenden gastarbeiders hun huis uit gezet. Flatgebouwen in de hoofdstad Doha zijn ontruimd, mogelijk om voetbalfans onderdak te kunnen bieden. De arbeiders kregen soms maar twee uur om hun spullen te pakken of werden met bed en al op de stoep gezet, meldt Reuters.

29 oktober