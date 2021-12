Zeker één dode bij vulkaanuitbarsting op Java, veertig mensen met brandwonden

Op lokale tv-beelden en sociale media is te zien hoe mensen in paniek wegrennen bij de nadering van een aswolk. Straten en huizen zijn bedekt met een laag as en modder. Een ziekenhuis in een nabijgelegen dorp meldt dat het zeker tien mensen met brandwonden heeft binnengekregen.



Het ministerie van Volksgezondheid heeft beloofd medische hulptroepen te sturen. Het Australische KNMI waarschuwt dat er tot een hoogte van wel 15.000 meter as in de atmosfeer kan worden gestoten. Dat kan gevolgen hebben voor het vliegverkeer.



De ruim 3600 meter hoge Semeru op Oost-Java is het afgelopen jaar verschillende keren uitgebarsten. Indonesië ligt in de ‘ring of fire’, een gebied in de Grote Oceaan met bijna 130 actieve vulkanen waar ook veel aardbevingen voorkomen.