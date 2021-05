Zeker tien kinderen onder slachtoffers van religieus feest in Israël

Het aantal kan nog verder oplopen, omdat dertien slachtoffers nog niet zijn geïdentificeerd. Het jongste slachtoffer was 9 jaar. Twee gezinnen verloren elk twee kinderen. Ook vier Amerikanen, een Canadees en een man uit Argentinië kwamen in de verdrukking om het leven.

De ramp vond plaats in het noorden van Israël, waar duizenden ultra-orthodoxe joden waren samengekomen voor de viering van Lag Ba’Omer, een joodse gedenkdag. Door nog onbekende reden brak paniek uit op de tribunes, waarna mensen onder de voet werden gelopen.

Onderzoekscommissie

Binnen de Israëlische samenleving wordt nu aangedrongen op de oprichting van een officiële onderzoekscommissie. Vooral de verantwoordelijkheid van politici moet nader worden onderzocht, vinden zij, omdat die toestonden om een massabijeenkomst te laten plaatsvinden, terwijl al jaren wordt gewaarschuwd voor de gebrekkige veiligheid.

Het religieuze feest was het grootste evenement in Israël sinds de uitbraak van de coronapandemie. De autoriteiten hadden er toestemming voor gegeven, omdat het overgrote deel van de inwoners inmiddels is gevaccineerd. In plaats van de verwachte 10.000 mensen, zouden er wel 100.000 bezoekers op het festival zijn afgekomen.

Toen grote aantallen mensen het evenement wilden verlaten, verdrongen ze zich voor een smalle, tunnelachtige uitgang. Volgens getuigen was de vloer glad geworden van gemorst water en sap, waardoor mensen weggleden. Vervolgens probeerden mensen in paniek het stadion te verlaten waarna er mensen in de verdrukking kwamen en onder de voet werden gelopen.

Chaos

Volgens paramedicus Yossi Halabi kostte het de reddingswerkers zeker 40 minuten om de doden en gewonden uit de chaos te halen. Volgens hem was het “een van de ergste, zo niet het ergste incident” dat hij in 30 jaar had meegemaakt, zo vertelde hij zaterdag aan Israel TV’s Channel 12.

Inmiddels zijn 32 van de 45 slachtoffers geïdentificeerd. De identificatie van de overige slachtoffers zou zaterdag na zonsondergang worden hervat. Zestien gewonden verblijven nog in het ziekenhuis, waarvan er drie ernstig aan toe zijn.

