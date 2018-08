Zeker tien wandelaars omgekomen in Italiaanse kloof; zoektocht gaat verder

De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook wordt er nog een onbekend aantal mensen vermist. Er is ter plekke verlichting geïnstalleerd, zodat het zoeken in de nacht van maandag op dinsdag kan doorgaan.



De overleden slachtoffers zijn vermoedelijk Italiaanse wandelaars die werden verrast door het water. Verder raakten minstens zes mensen gewond. De autoriteiten hebben onder meer een helikopter ingezet om slachtoffers over te brengen naar ziekenhuizen. Het Italiaanse persbureau ANSA bericht dat in totaal 18 mensen zijn gered.