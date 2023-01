Zeker twee doden door overstromingen Nieuw-Zeeland

In Auckland, met zo'n 1,6 miljoen inwoners goed voor een derde van de totale populatie van Nieuw-Zeeland, viel vrijdag 249 millimeter regen. Dat is de hoeveelheid die normaal gesproken in een hele zomer valt. Het gaat niet alleen om de natste dag, maar ook om de natste maand in de geschiedenis. De kersverse premier Chris Hipkins, die het getroffen gebied bezoekt, zegt dat zijn ,,gedachten zijn bij iedereen die in Auckland wakker wordt en de schade op moet gaan nemen”.