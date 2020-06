Zeker twee doden, vier gewonden bij schietpartij Walmart VS

Neergescho­ten waterbuf­fel spietst jager vlak voor zijn dood aan zijn hoorn

27 juni Een Australische jager is vorig weekend aangevallen door een waterbuffel die hij dacht te hebben doodgeschoten. Met zijn laatste wanhoopsdaad veroorzaakte het dier een wond ‘zo groot als een colablikje’ in het been van de man.