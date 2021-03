Zeker twintig doden en honderden gewonden door explosies in Equatoriaal-Guinea

President Teodoro Obiang Nguema meldt dat de explosies het gevolg zijn van ‘nalatig omgaan met dynamiet’in de buurt van Mondong Nkuantoma in Bata. Een defensieofficial had eerder al laten weten een aanslag uit te sluiten, maar gaf geen details over de toedracht. De president zei dat de explosie om 16.00 uur plaatsvond. lokale tijd. De president stelt verder dat de impact van de explosie gebouwen in de hele stad heeft getroffen.

Op tv was te zien hoe groepen mensen lichamen uit de puinhopen trokken, waarvan sommigen in lakens werden gewikkeld en weggedragen. Pick-uptrucks met overlevenden, onder wie veel kinderen, reden af en aan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daar lagen zelfs slachtoffers op de grond in afwachting van medische hulp.

In het rampgebied lagen metalen daken verwrongen tussen het puin van de half verwoeste huizen. Mensen renden na de catastrofe in paniek en schreeuwend in alle richtingen. Een kolom van rook reikte tot in de hemel. De brandweer was snel ter plaatste om de vlammenzee op de basis te bestrijden.

Er waren minstens vijf explosies, die minstens twintig mensen het leven kostte. De minister van Defensie bevestigde dat aantal ‘s avonds. Hij sprak ook van zeshonderd gewonden. Het ministerie van Volksgezondheid tweette dat hulpverleners de gewonden behandelen. Er wordt gevreesd dat er nog mensen onder het puin liggen. Iedereen binnen een straal van vier kilometer wordt geëvacueerd, omdat de vrijgekomen dampen schadelijk zouden kunnen zijn. Alle huizen in de buurt zijn beschadigd. Er is een oproep gedaan bloed te doneren.

Staatsinkomsten

De gigantische explosie komt op een moment dat Equatoriaal-Guinea, een olieproducent, lijdt onder een dubbele economische crisis. Deze is een gevolg van de coronapandemie en een daling van de prijs van ruwe olie, die ongeveer driekwart van de staatsinkomsten uitmaakt.

Bata is met krap 200.000 inwoners de grootste stad van het sinds 1968 onafhankelijke Afrikaanse land en geldt als het economisch centrum van de voormalige Spaanse kolonie.

