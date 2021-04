Zeker vier doden bij schietpartij VS, onder wie een kind

De politie loste schoten op een bedrijventerrein en liet naderhand weten dat de situatie is ‘gestabiliseerd’. Er raakten geen agenten gewond. Over het motief achter het schietincident is nog niets bekend.

De afgelopen weken werden de VS opgeschrikt door meerdere schietpartijen waarbij meerdere doden vielen, waaronder in een supermarkt in Boulder (Colorado) en in massagesalons in de omgeving van Atlanta (Georgia). Democraten in het Congres roepen op tot strengere wapenwetten, maar Republikeinen zien daar weinig in.