Zeker vier gewonden nadat waterbassin instort in Duits pretpark

Duizenden explosie­ven op Cambod­jaans schoolter­rein: ‘meevaller’ dat ze zijn ontdekt zonder ontplof­fing

Het terrein van een middelbare school in Cambodja blijkt duizenden explosieven te herbergen. De enorme hoeveelheid werd aangetroffen bij de uitbreiding van de schooltuin. Het is een groot geluk dat ze zijn ontdekt, zeggen autoriteiten in het land: ze ontploffen heel gemakkelijk.