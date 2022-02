Zeker vijf doden door lawine in Oostenrijks skigebied

Een persoon werd overgebracht naar een ziekenhuis in Zwitserland. Het ongeluk gebeurde buiten de beveiligde skipistes. Over de identiteit en nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Door een lawine in het oostelijker gelegen Sölden raakten vier mensen gewond.



Volgens Oostenrijkse media waren in Tirol ongewoon veel lawines. De autoriteiten telden er sinds donderdag bijna zestig, te wijten aan de verse sneeuw. De lawinewaarschuwingsdienst benadrukt dat je alleen met zeer veel ervaring het lawinegevaar kunt beoordelen.