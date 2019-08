Zeker vijf doden in Algerije bij concert rapper

Crisis Amazone Bolsonaro hekelt ‘koloniale mentali­teit’ Macron

2:17 De spanningen tussen Brazilië en de internationale gemeenschap over de branden in de Amazone lopen verder op. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro reageerde donderdagavond fel op zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron, die de situatie komend weekend op de G7-top in Biarritz aan de orde wil brengen. ,,Zaken over de Amazone bespreken zonder de landen uit de regio daarbij, roept een koloniale mentaliteit op die in de 21ste eeuw misplaatst is’’, aldus Bolsonaro.