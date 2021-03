Zeker vijftien doden bij groot verkeersongeluk in Californië

De personenwagen, een pick-uptruck waarin 27 personen zouden hebben gezeten, kwam in botsing met een vrachtauto die grind vervoerde. Het ongeval gebeurde op snelweg 115 die door agrarisch gebied voert in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Californië, zo'n 160 kilometer ten oosten van San Diego.



Volgens de politie waren 14 van de inzittenden op slag dood. Zeven anderen werden gewond naar een ziekenhuis in El Centro nabij de Mexicaanse grens gebracht. Daar overleed één van hen. Twee andere gewonden werden per helikopter naar een ziekenhuis in Brawley vervoerd, melden hulpverleners.