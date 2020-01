Zeker zes doden door enorm zinkgat in China

Zestien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt nieuwszender CCTV. Het incident vond plaats in de stad Xining in de provincie Qinghai, in het noordwesten van China.

Op beelden is te zien hoe de bus bij een bushalte tot halverwege in een gat in de grond verdwijnt. Meerdere personen vielen ook naar beneden doordat het gat groter werd. Onder hen was één kind. In het zinkgat vond ook nog een explosie plaats.