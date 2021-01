Zeker zeven doden, honderden gewonden na zware aardbeving Indonesië

Het epicentrum van de aardbeving was 6 kilometer ten noordoosten van Majene, de hoofdstad van het gelijknamige regentschap op het eiland. De beving had plaats op een diepte van 10 kilometer. Duizenden bewoners van het eiland zijn volgens de verklaring geëvacueerd.

In Majene zijn 4 doden en zeker 637 gewonden gemeld. In de nabijgelegen regio Mamuju werden nog eens drie doden en tientallen gewonden gemeld. Veel gebouwen, waaronder zeker zestig huizen en het kantoor van de gouverneur, zijn beschadigd. Ook stortte een hotel in.