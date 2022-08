Zelden was een Amerikaanse president zo impopulair als Joe Biden

Joe Biden is de maand goed begonnen: met een klimaatplan waar zijn achterban al anderhalf jaar op wachtte. De doorbraak komt net nadat het gelukt is een wet aan te nemen die regelt dat veel meer computerchips in Amerika gemaakt kunnen maken. Op bevel van Biden doodde een Amerikaanse drone onlangs Ayman Al-Zawahiri, leider van terreurgroep al-Qaeda en bedenker van de aanval op de Twin Towers in New York in 2001.