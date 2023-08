Zeldzaam intense hitte overspoelt Frankrijk, ook elders in Europa is het heet en droog

Abnormaal warm

Ook andere Zuid-Europese landen gaan opnieuw gebukt onder hoge temperaturen. In Spanje is het abnormaal warm. Het kwik gaat in Madrid de komende dagen weer richting de 40 graden. Het blijft volgens meteorologen waarschijnlijk ook nog dagen erg heet en droog in Griekenland. Griekenland wordt ondertussen opnieuw geteisterd door een grote natuurbrand. Die woedt in de regio Boeotië, op zo’n honderd kilometer ten noorden van Athene. De autoriteiten hebben inwoners van twee plaatsen in die regio opdracht gegeven een veilig heenkomen te zoeken. Ook een strand is ontruimd. De autoriteiten bestrijden het vuur met blusvliegtuigen en de inzet van tientallen brandweerlieden. Er kwam volgens de autoriteiten zeker één persoon om het leven. Een 80-jarige herder probeerde zijn dieren te redden van het oprukkende vuur. Hij ademde daarbij rook in en verloor het bewustzijn, waarna hij volgens de brandweer overleed. Er wordt gewaarschuwd voor een hoog risico op nieuwe natuurbranden bij Athene. In de buurt van de noordelijke stad Alexandroupolis woeden ook al dagen branden. Daar moesten zo’n twaalf dorpen worden ontruimd. Veel inwoners konden later weer terugkeren, al is het vuur nog niet onder controle. Griekenland heeft aan bosbranden ‘al verreweg de ergste juli sinds 2008' doorgemaakt, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Janez Lenarcic. Toen werden onder meer negen Europese blusvliegtuigen ingevlogen.

‘Ergste achter de rug’

Ook Tenerife kampt met hevige bosbranden. Brandweerlieden op het Canarische eiland zijn erin geslaagd de enorme bosbrand die er sinds dinsdag woed enigszins in te dammen. ,,Het ergste ligt achter ons”, zei Pedro Clavijo, de regionale leider van de Canarische Eilanden, tegen het lokale radiostation Cadena SER. Hij zei ook dat het bijna zeker is dat het vuur is aangestoken en dat de politie speurt naar de daders. De brand heeft al geleid tot duizenden evacuaties. Meer dan tienduizend hectare bos in het nationale park rond de El Teide-vulkaan is verwoest. Zo’n 12.000 mensen, verspreid over elf dorpen, moesten hun huizen verlaten. Een deel van de geëvacueerden kon inmiddels naar huis terugkeren. Volgens het Spaanse weerinstituut Aemet gaat er later op maandag mogelijk wat regen vallen boven het eiland. Voor het Spaanse vasteland ziet de voorspelling er minder gunstig uit: daar voorspelt Aemet deze week een nieuwe hittegolf en een verhoogde kans op bosbranden.

Nieuw record voor de hoogte van het vriespunt

In het Alpengebied in Zwitserland is een nieuw record gevestigd. Boven Payerne, in het noordoosten van het land, moest een weerballon tot 5299 meter hoogte stijgen om een temperatuur van 0 °C te kunnen meten. Dit is het hoogste sinds de start van de metingen in 1954. ,,De huidige hittegolf die de Alpenlanden teistert is vrij buitengewoon voor de tweede helft van augustus", verduidelijkt glacioloog Lander Van Tricht van de Vrije Universiteit Brussel. ,,Normaal gesproken kent de hele maand augustus in de Zwitserse laaglanden ongeveer drie tot zes hittegolfdagen, in extreme gevallen zoals in augustus 2003 zelfs twaalf tot achttien hittegolfdagen. Maar zelfs in augustus 2003 werden de meeste daarvan in de eerste helft van de maand gemeten. Dit toont aan dat de huidige hittegolf die al acht dagen duurt voor de tweede helft van augustus zeldzaam is.”



De hitte zal daar minstens tot en met donderdag aanhouden.