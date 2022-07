Zeldzaam samenzijn familie Trump bij uitvaart Ivana (73)

Onder grote belangstelling is vandaag in New York de uitvaart van Ivana Trump. De 73-jarige ex-vrouw van Donald Trump overleed vorige week. De plechtigheid zorgde voor een zeldzaam samenzijn van de familie. Zowel Donald als de drie kinderen Ivanka, Eric en Donald Trump Jr. waren aanwezig.

Op foto's is te zien hoe de gehele familie, inclusief Melania en de drie kinderen van Ivana en Donald Trump, toekijken wanneer Ivana's grafkist uit een lijkwagen wordt getild en naar de St Vincent Ferrer Church wordt gebracht.

Naar verwachting hebben Donald en de drie kinderen allemaal een woordje gedaan op de uitvaart van Ivana, maar dat is niet zeker. Er waren geen camera's toegestaan bij de dienst. Onder de gasten waren ook Charles Kushner, de vader van Jared Kushner, man van Ivanka Trump en adviseur van de oud-president, Maleisische designer Zang Toi en oud-journalist voor Vanity Fair George Wayne.

‘Rust In Vrede, Ivana!’

Ivana is vorige week op 73-jarige leeftijd overleden. Volgens Amerikaanse bronnen zou ze van de trap zijn gevallen in haar appartement in Manhattan. Ivana was de eerste vrouw van Donald Trump. De twee hebben altijd goed contact gehouden, en ook tijdens zijn tijd in het Witte Huis was ze een steunpilaar voor de oud-president.

‘Ze was een prachtige, mooie en geweldige vrouw die een goed en inspirerend leven heeft geleid’, zo schreef haar ex-man Donald Trump op Truth Social. ‘Haar trots en plezier waren haar drie kinderen, Donald Jr., Ivanka en Eric. Ze was zo trots op hen, zoals we allemaal zo trots op haar waren. Rust In Vrede, Ivana!’

Volledig scherm Ivana Trump is 73 jaar geworden. © Getty Images

Ook de kinderen van Donald en Ivana deelden hun waardering voor hun moeder: ‘Het doet ons veel verdriet om het overlijden van onze geliefde moeder, Ivana Trump, aan te kondigen. Onze moeder was een fantastische vrouw - een zwaargewicht in business, een atlete van wereldformaat, een stralende schoonheid en een zorgzame moeder en vriendin. Ivana Trump was een survivor.’

Ivana Zelnickova

Ivana Zelnickova - haar eigenlijke naam - was model qua beroep, geboren in het toenmalige Tsjechoslowakije. ] Ivana en Donald trouwden in 1977, en kregen samen drie kinderen: Donald jr., Ivanka en Eric. In de jaren 80 en 90 stond het power couple bij velen in de spotlights, tot en met hun vechtscheiding nadat Donald vreemdging met Marla Maples, wie zijn tweede vrouw zou worden.

Uiteindelijk is de band tussen de twee ex-getrouwden nooit volledig verbroken. De twee bleven in contact, en recent werd dat contact ook weer vriendschappelijk. In Raising Trump, een boek dat ze in 2017 uitbracht, deelde ze dat ze Donald wekelijks sprak.

Volledig scherm De dienst van Ivana werd gehouden bij de St Vincent Ferrer Church © Getty Images

Volledig scherm Ivana heeft altijd contact gehouden met Donald. © REUTERS