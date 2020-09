Zeldzaam toneelscript van Shakespeare uit 1634 duikt op in Spanje

Het boek werd gevonden door John Stone, van de universiteit van Barcelona. Hij vond het tussen oude boeken in de bibliotheek van een Schots college in Spanje. Het gaat om The Two Noble Kinsmen, een boek uit 1634 en meteen ook het oudste Shakespeariaanse werk in Spanje.



In de 17de en 18de eeuw waren verzamelingen van Engelse boeken in Spanje zeldzaam door kerkelijke censuur, maar het Schotse college had speciale toestemming om te importeren wat ze maar wilden. Zo ook dit werk van de vermaarde Engelse toneelschrijver, dichter en acteur.



De rector van het Schotse college, Tom Kilbride, zei dat het college trots is op de vondst. ,,Het is bijzonder dat zo’n belangrijk werk in de bibliotheek wordt ontdekt. Engelse toneelstukken uit de 17de eeuw zijn dan ook erg moeilijk te vinden”, klinkt het.