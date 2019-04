Zelfmoordbrug waar honden vanaf springen groot mysterie

Een hond die per ongeluk van een brug springt. Kan gebeuren. Maar driehonderd honden die dat doen en dan ook vanaf dezelfde brug in Schotland? Het bizarre verhaal van de ‘Zelfmoordbrug van honden’ in Dumbarton, ten noordwesten van Glasgow, houdt bewoners al decennia bezig en is een klassieker in esoterische litteratuur. Maar nu heeft het mysterie de bloedserieuze New York Times gehaald.



De feiten. Sinds de jaren vijftig hangt er een luguber sfeertje rond de oude, stenen, Overtoun Bridge. Een gotisch aandoend bouwsel uit 1895 waar menig hondeneigenaar de schrik van zijn leven kreeg. Driehonderd honden doken er vanaf en vijftig overleefden dat niet. Het was alsof er kortsluiting plaatshad in de koppen van Luna, Max of Daisy, aldus de baasjes. De honden stortten zich plots vijftien meter in de diepte. Volgens sommige tabloids waren het zelfs zeshonderd honden en nog veel meer sterfgevallen.