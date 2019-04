Zelfmoordterrorist doodt drie politiemensen in Colombo

Zelfmoordterrorist

In de woning bevond zich een verdachte. Die blies zichzelf op, verklaarde de politie tegenover een fotograaf van persbureau AFP die kort daarna arriveerde. Door de explosie stortte het plafond in. De drie politiemensen waren op slag dood.

De zevende aanslag werd volgens de politie gepleegd in een hotel tegenover de dierentuin in de zuidelijke voorstad Dehiwala. Sommige bronnen spreken over een ontploffing in de ontvangsthal van het hotel. Iemand zou zichzelf hebben opgeblazen. Volgens de Sri Lanka Guardian gebeurde dit in een guesthouse vlakbij de dierentuin, die per direct werd gesloten.