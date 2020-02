Zelfs de eigen achterban gelooft niet in Elizabeth Warren

Nog even en dan komen de stormen met Nederland­se namen, te beginnen met Francis en Gerda

13:55 Na storm Ciara krijgen we komend weekend te maken met Dennis. De naam klinkt Nederlands maar is door de Britten gekozen, zegt Annemarie Hoogendoorn van de stormnamencommissie van het KNMI. Die stelde in samenwerking met collega’s van de meteorologische instituten in Groot-Brittannië en Ierland de namenlijst vast voor dit stormseizoen. ,,De eerste Nederlandse naam volgt over twee stormen’’, zegt ze tegen deze site.