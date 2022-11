Zelfverdediging of oorlogsmisdaad? Beelden tonen hoe overgave elf Russische soldaten helemaal fout gaat

Er is grote commotie over beelden die vrijdag opdoken op sociale media en waarop te zien is hoe een poging van Oekraïense militairen om een groep Russische soldaten in te rekenen helemaal fout gaat. Eén van de Russen opent plots het vuur en als de camera weer begint te lopen, liggen alle elf Russen dood op de grond. ,,Van dichtbij neergeschoten”, volgens een analyse van de krant ‘The New York Times’. Rusland spreekt van een oorlogsmisdaad, terwijl Oekraïne volhoudt dat het om zelfverdediging gaat. De Verenigde Naties zegt de zaak te onderzoeken.

Het incident zou eerder deze maand gebeurd zijn in Makiivka, een dorpje dat heroverd werd door Oekraïne in de door de Russen geannexeerde zuidelijk regio Loehansk.

De beelden werden gefilmd door een Oekraïense soldaat die de inname van Makiivka documenteerde met zijn smartphone en door een drone, vermoedelijk van het Oekraïense leger. Ze werden geverifieerd door ‘The New York Times’ en blijken wel degelijk onlangs gemaakt te zijn in het dorp.

Veld

Op de eerste beelden is een groep gewapende Oekraïense soldaten te zien. Ze liggen in een veld en schieten op een doelwit in de verte. Ze praten en de man die filmt, laat even zijn gezicht zien.

Andere beelden - vanuit de lucht gemaakt - tonen dezelfde soldaten op de binnenplaats van een boerderij in het dorp. De gebouwen zijn zwaar beschadigd. Een van de Oekraïners ligt op de grond en richt zijn machinegeweer op een schuur. Een tweede Oekraïner staat achter hem, een derde loopt gewapend over de binnenplaats en een vierde lijkt een dode Russische soldaat te controleren. Vlakbij ligt nog een tweede dode Russische soldaat.

De smartphonebeelden van de Oekraïense soldaat tonen wat daarna gebeurt. Gedeeltelijk toch, want er ontbreken stukken in de video en het is niet duidelijk waarom. De beelden laten opnieuw de vier Oekraïense soldaten zien. Eén van hen stapt met zijn wapen in de aanslag naar een schuur waarin enkele Russen zich schuilhouden. De Oekraïense soldaat met het machinegeweer geeft hem dekking. Even later stapt de eerste soldaat achterwaarts weer weg terwijl hij iemand onder schot lijkt te houden.

Behoedzaam

Dan worden de beelden plots onderbroken. Als het filmen herbegint, zijn zes Russische soldaten te zien die naast elkaar op de grond liggen met hun gezicht omlaag. Zeker twee van hen bewegen en zijn zeker in leven. Nog vier andere soldaten komen behoedzaam naar buiten, één na één, met de handen boven het hoofd. Ze gaan bij hun makkers liggen. Alles lijkt rustig te verlopen. Tot een elfde Rus tevoorschijn komt.

Hij opent opeens het vuur op de Oekraïners. De smartphonebeelden springen weg, maar niet voor te zien is hoe één van de Oekraïners terug begint te schieten. Het is niet duidelijk wat daarna precies gebeurt, maar luchtbeelden tonen wel het resultaat: de Russische soldaten liggen roerloos op de grond, de meesten in dezelfde houding als even daarvoor toen ze zich overgaven. Ze liggen in plassen bloed. De meesten lijken in het hoofd geschoten te zijn. De Rus die het vuur opende, lijkt te zijn gedood waar hij stond.

Commentatoren op de Russische staatstelevisie en pro-Russische bloggers zijn razend. Ze spreken over een oorlogsmisdaad, omdat Oekraïne ongewapende krijgsgevangenen gedood zou hebben.

Oorlogsmisdaad

Oekraïne ontkent de Russen te hebben geëxecuteerd. De ombudsman voor mensenrechten in het Oekraïense parlement - Dmytro Loebynets - beweert dat de Oekraïners zich verdedigden tegen de Russen, die alleen maar deden alsóf ze zich overgaven. Ook dat is een oorlogsmisdaad.

De Verenigde Naties zeggen de zaak te onderzoeken. “We weten dat het videomateriaal bestaat en onderzoeken het”, aldus woordvoerder Marta Hurtado van het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten bij persbureau Reuters.

Volledig scherm © RV