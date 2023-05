Zes kilometer hoge aswolk na uitbarsting vulkaan in Guatemala, meer dan duizend mensen geëvacueerd

Paar dagen voor kroning: man opgepakt bij Buckingham Palace, tas tot ontplof­fing gebracht

Bij Buckingham Palace in Londen is een man aangehouden die patronen van een geweer heeft gegooid naar de officiële residentie van de Britse koning. De verdachte had ook een mes bij zich en een zak. Die is door de politie onderzocht en daarna tot ontploffing gebracht, meldt de politie. Dat gebeurde dinsdagavond, vier dagen voor de kroning van koning Charles.