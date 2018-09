Zes stokslagen voor vrijend in auto betrapte Maleisische lesbiennes

Update Ongeluk Marokkaan­se leraar en vrouw slaat in als bom: kinderen (1 en 5) overleven crash

2 september Het nieuws over het overlijden van leraar Abdelghani Belkhou en zijn vrouw slaat op zijn school in als een bom. De vader en moeder van het Marokkaanse gezin uit Hoofddorp blijken in Spanje te zijn verongelukt. Hun twee kinderen van 1 en 5 jaar overleefden de crash, net als een familielid dat eveneens in de auto aanwezig was.