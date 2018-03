Zestien doden door blikseminslag in kerk in Rwanda

Wolf doodgereden nabij Brabantse grens met België, in de buurt schapen doodgebeten

12:47 In het Belgische Opoeteren is vanochtend een 'wolfachtig dier' om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Mogelijk gaat het om de wolf die eerder was gesignaleerd en die gisteren twee schapen zou hebben gedood in de regio. Experts denken dat de wolf uit Nederland komt.