Zestien Saoedi's krijgen van de VS een inreisverbod vanwege rol in moord Khashoggi

Belgisch gezin doet macabere vondst tijdens zoektocht naar zwangere kat

0:48 Twee vrouwen en een aantal kinderen hebben vorige week een gruwelijke ontdekking gedaan in een verlaten woning in Monceau-sur-Sambre, in België. Het gezelschap was op zoek naar hun kat, maar stuitte in plaats daarvan op een lichaam dat al in verregaande staat van ontbinding verkeerde, zo meldt de Belgische krant Sudinfo.