Zestig dagen cel voor Deense ex-minister om scheiden jonge migrantenkoppels

De Deense ex-minister Inger Stojberg is vandaag veroordeeld tot een celstraf van zestig dagen voor het illegaal uit elkaar halen van migrantenkoppels die in het land asiel aanvroegen. Ze kan niet tegen de uitspraak in beroep en zal de straf moeten uitzitten.

Stojberg is veroordeeld voor ambtsmisbruik. Ze had het parlement misleid over haar illegale besluiten, stelt de speciale rechtbank die zich sinds september boog over de affaire. Stojberg is ‘verbaasd’ dat het tot een celstraf is gekomen; een boete lag volgens experts meer voor de hand. De ex-minister verwachtte te worden vrijgesproken. Volgens haar was het beleid ontworpen in strijd tegen kindhuwelijken. ,,Ik ben niet de enige die heeft verloren, we zijn ook de Deense waarden kwijt”, zei Stojberg na afloop tegen de pers buiten de rechtbank. Ze accepteert haar straf.

De oud-minister van Immigratie gaf in 2016 opdracht voor de scheiding van 23 koppels, zonder de zaken individueel te beoordelen. Het beleid van Stojberg gaat volgens de rechtbank in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Na enkele maanden werd het beleid weer aangepast. Een van de stellen die uit elkaar waren gehaald, was een jong Syrisch koppel, Rimaz Alkayal (destijds 17 jaar) en haar man Alnour Alwan (toen 26) die na een klacht weer bij elkaar mochten komen. Ze waren gedwongen om vier maanden apart van elkaar te wonen, terwijl zij zwanger was.

Antimigratiepartij

De reden dat de koppels gescheiden werden was dat de vrouwen jonger waren dan 18 jaar, maar de leeftijdsverschillen met hun partners waren in de meeste gevallen klein. Volgens Stojberg was het scheiden van de stellen ‘het enige politieke en humane ding’ dat ze kon doen tegen gedwongen kindhuwelijken.

Stojberg was van 2015 tot 2019 als minister verantwoordelijk voor het zeer strenge migratiebeleid van de toenmalige centrumrechtse regering die werd gesteund door een populistische antimigratiepartij. Ze heeft inmiddels haar liberale partij verlaten, maar is nog wel parlementariër. Of ze nu aan kan blijven als parlementslid is onduidelijk.

Aanklagers Jon Lauritzen en Anne Birgitte Gammeljord zijn blij met de uitspraak, vertelden ze verslaggevers: ,,Het is een historische zaak.” Het is voor het eerst sinds 1995 dat in Denemarken tegen een huidig of voormalig regeringslid een zogeheten afzettingsprocedure werd gestart en slechts de zesde procedure in 170 jaar tijd.