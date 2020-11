Zestig mensen zitten vast na instorting illegale mijn in Ecuador

Volgens de Ecuadoraanse autoriteiten hebben werkzaamheden in de illegale mijn in het noordwesten van het land, vlakbij de grens met Colombia, een aardverschuiving veroorzaakt. Het gebied waarin de mijn zich bevindt is moeilijk toegankelijk, maar de hulpverleners zijn inmiddels ter plaatse geraakt.

De toenmalige regering van het Zuid-Amerikaanse land kondigde in juli 2019 in het kader van de strijd tegen de illegale mijnbouw in het noorden van Ecuador nog de noodtoestand af. Volgens officiële cijfers van toen zouden in de regio maar liefst zo’n 10.000 personen naar goud delven. Rondom de illegale mijnen is een crimineel netwerk ontstaan, dat nog heel wat andere misdaden zoals moord, gedwongen prostitutie, mensenhandel, het witwassen van geld en smokkel op de kerfstok heeft.